- Astazi valorile termice se vor situa sub normele caracteristice perioadei mai ales in nord-estul țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi la munte, in cea mai mare parte a Moldovei, dar local și in Transilvania. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 13…

- Rusia pare sa fi schimbat tatctica in razboiul purtat impotriva Ucrainei: confruntata cu pierderea terenurilor invadate, a decis atacarea celor mai importante orașe și a rețelelor de electricitate. Rezultatul: Kievul se confrunta deja cu pene de curent iar cetațenii sunt indemnați sa raționalizeze consumul,…

Biroul Politic Permanent Național al Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei s-a intrunit in ședința, sambata, 8 octombrie 2022.

- Autoritațile anunța ca circulația mașinilor pe DN 67C (Transalpina) este in continuare restricționata. De asemenea, miercuri dimineața este aglomerație in jurul Bucureștiului și in alte zone din țara unde au loc lucrari.

- Europa investigheaza cauzele care au dus la spargerea a trei conducte din reteaua Nord Stream, intr-un act de presupus sabotaj in apropierea apelor suedeze si daneze, pe care Moscova a incercat rapid sa il atribuie Occidentului, sugerand ca Statele Unite ar avea de castigat. Nord Stream 2 AG, operatorul…

- Trafic intens pe drumurile care duc la mare si la munte Foto: Arhiva/ Marcela Petcu Este trafic intens pe drumurile care duc la mare si la munte. Politistii anunta ca sunt coloane de masini pe DN1 Valea Prahovei, între Nistoresti si Comarnic, precum si între Sinaia si Busteni.…

Autoritatile din Prahova au emis, duminica, doua mesaje RO-Alert prin care semnaleaza prezenta unor ursi in Campina si Sinaia. La Campina, animalul salbatic a fost vazut intr-o gospodarie, conform news.ro.

- Agentii de turism intern sustin ca statiunea Mamaia a fost in acest an victima unei campanii negative „nedrepte”, alimentata de pasivitatea administratiei locale. Ei spun ca nu preturile la cazare sunt problema, dat fiind ca statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt arhipline