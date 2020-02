Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti, ca fostul premier Viorica Dancila si fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, trebuie sa explice in Parlament, in cadrul unei comisii de ancheta, de ce ”au aruncat economia Romaniei in haos”, in decembrie 2018, cu OUG 114.

- Carmen Dan afirma ca Guvernul ar trebui sa contruiasca autostrazi cu banii pe care refuza sa-i dea copiilor."Vot covarșitor astazi in Senat pentru respingerea OUG de prorogare a dublarii alocațiilor. 95 voturi pentru, 17 impotriva! Evident, au votat impotriva senatorii PNL care spun ca au banii, dar…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca prim-ministrii si ministrii de Finante din ultimii trei ani vor trebui sa explice in Parlament situatia actuala a economiei. "Eu nu cred ca PSD vrea sa ascunda ceva, cred ca PSD vrea sa fie transparent. Venim, punem totul pe masa.…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- "Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat. Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul ministru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectificarii din august si mai ales la elaborarea strategiei…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca se lucreaza la Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Guvernului, motiv pentru care nu a fost stabilita ora primei sedinte a Executivului nou instalat. "E in lucru Ordonanta de Urgenta. Din cauza ca am restrans numarul de ministere este necesara…