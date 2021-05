Stiri pe aceeasi tema

- PNRR va fi trimis la Bruxelles pana la finalul lunii, declara la RFI vicepremierul Dan Barna. Vicepremierul precizeaza de asemenea ca Planul Național de Redresare și Reziliența nu va fi supus votului in Parlament. „Mesajele sunt pozitive. Suntem in momentul de fața in etapa in care saptamana…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- Premierul Florin Citu si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au declarat miercuri seara, dupa sedinta coalitiei, ca a fost agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles pentru negocieri, in saptamana care…

- Prim-ministrul Florin Citu si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au iesit, miercuri seara, din sedinta coalitiei, unde au discutat despre Planul de Redresare si Rezilienta și au declarat ca s-a ajuns la o intelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro.

- Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu,

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Guvernul a propus proiecte de 41,1 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), acestea reprezentand 141% din alocarea Romaniei, potrivit documentului facut public de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Avem azi pentru dezbatere publica un PNRR care reprezinta…