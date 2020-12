Cîțu: Săptămâna viitoare pregătim proiectele pentru combaterea pandemiei Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri seara, in cadrul primei reuniuni a noului Cabinet, ca saptamana viitoare, miercuri, va avea loc prima sedinta de guvern si a cerut ministrilor sa pregateasca o serie de proiecte pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si sustinerea mediului de afaceri. „In aceasta seara nu facem sedinta de guvern. Sunt doar cateva lucruri pe care le pregatim pentru sedinta urmatoare, care o sa fie saptamana viitoare. Sunt cateva prioritati, in special pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si cateva necesare pentru sustinerea mediului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- ”Sunt cateva lucruri pe care le-am pregatit pentru sedinta urmatoare care o sa fie saptamana viitoare si sunt cateva prioritati care sunt in special pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si cateva necesare pentru sustinerea mediului de afaceri si finalizarea constructiei bugetului…

