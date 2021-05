Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu exclude posibilitatea ca acela care va pierde alegerile pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) sa piarda si functia obtinuta cu sustinerea politica a PNL. El a declarat, luni, intr-o emisiune la Digi 24, ca nici el nu va pierde functia de prim-ministru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Cițu a transmis luni un mesaj cu ocazia aniversarii a 146 de ani de la infiintarea Partidului Național Liberal. Șeful Executivului susține ca atunci cand a decis sa intre in politica, a știut ca singura varianta era sa fie liberal, susținand ca doar liberalismul salveaza Romania, iar…

- Premierul Florin Cițu i-a luat fața liderului PNL, Ludovic Orban, și a postat primul mesaj de ziua Partidului Național Liberal, care astazi implinește 146 de ani de la inființare. ”La mulți ani, Romania liberala! Partidul Național Liberal aniverseaza astazi 146 de ani de la inființare.…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce Emil Boc a spus ca el este opțiunea cea mai buna pentru conducerea Partidului Național Liberal. „Ma onoreaza și ma responsabilizeaza”, a spus premierul legat de declarațiile primarului Boc. „Opinia domnului primar, fost președinte de partid, fost…

- Presedintele tempereaza entuziasmul premierului Citu, cu privire la revenirea la normalitate de la 1 iunie. Premierul Florin Citu nu si-a permis sa-l contrazica pe Klaus Iohannis si a schimbat planul de relaxare. Seful Executivului asteapta acum propuneri din partea ministrilor cu privire la renuntarea…

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista neînțelegeri între ministrul Sanatații și premier, dupa ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la începutul anului pentru pregatirea valulului al treilea al pandemiei și sa…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, iar salariile bugetarilor vor ramane la acelasi nivel si in 2022, informeaza Agerpres . „Este adevarat, si de aceea am luat aceste masuri anul acesta, o masura nepopulara de a mentine…