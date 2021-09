Cîțu: Pragul de infectare de 6 la mie pentru închiderea școlilor va fi eliminat Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca pragul de infectare de 6 la mie pentru inchiderea școlilor va fi eliminat de CNSU in aceasta seara, iar decizia ramane la fiecare școala in funcție de infectari. Premierul a precizat ca, prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), care va fi adoptata in aceasta seara, „se scoate legatura cu gradul de incidența” pentru școli. „Ramane pentru fiecare școala in parte decizia in funcție infectari”, a adaugat Cițu. Florin Cițu a mai spus ca prin ordin al ministerelor Sanatații și Educației se va veni cu detalii privind testarile in școli.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

