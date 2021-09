Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…

- Premierul a afirmat ca planul va fi aprobat de Comisie pana la finalul lunii septembrie. In realitate, oficialii europeni au trimis inapoi documentul lui Cițu, cu zeci de observații și corecturi. Miercuri, publicația germana Welt a scris ca Planul de Redresare și Reziliența al Romaniei ar fi unul dintre…

- Comisia Europeana a transmis o serie de observații Guvernului la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt mai multe capitole unde oficialii europeni solicita informații suplimentare, sau despre care spun ca nu au fost trimise date suficiente și documente justificative. De asemenea, Comisia semnaleaza…

- Florin Citu a anuntat marti seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Premierul spune ca mai sunt tari in situatia Romaniei, Comisia Europeana intrand in vacanta.

- Planul de reziliența și redresare al Austriei a fost aprobat de Comisia Europeana, la doar cateva zile dupa ce și Grecia, Spania și Portugalia au primit unda verde de la Bruxelles pentru planurile lor.