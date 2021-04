Stiri pe aceeasi tema

- “Intotdeauna ma astept la mai bine, dar ma astept si la un deficit sub 7% anul acesta si veti vedea ca acest lucru va fi apreciat de agentiile de rating”, a declarat premierul Florin Citu, luni seara, la Digi 24. Acesta a mentionat ca revenirea economiei depinde de succesul campaniei de vaccinare,…

- „Restaurantul in care tot personalul este vaccinat ar putea avea un statut special”, a spus premierul luni seara, la Digi24. A menționat insa ca nu a luat inca o decizie finala, noteaza Economedia . Florin Cițu ia in considerare sa permita localurilor sa ramana deschise, indiferent cat crește rata de…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, lanseaza o serie de atacuri la adresa premierului Florin Cițu, pe care il acuza ca a acționat la ordinul oamenilor din sistem, nu cunoaște realitatea pandemiei, insa a favorizat ”specialii sistemului”. Citește și: ALERTA Corpul de control al premierului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine impunerea pasapoartelor de vaccinare pentru intrare sau iesire intrucat nu se stie cu siguranta daca vaccinarile previn sau nu transmiterea virusului, precum si ca urmare a unor temeri legate de echitate, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a organizatiei,…

- „Aceste masuri sunt unice in Europa pentru ca ele depind de incidența. In Europa sunt luate in intreaga țara, la noi sunt luate in funcție de incidența. Știm ca exista o oboseala legata de pandemie, dar este nevoie de inca un efort pentru a trece de aceasta perioada.Dreptul de a avea o opinie in Romania…

- „Ne așteptam ca formele de severitate sa fie mult diminuate comparativ cu situația in care persoanele nu au fost vaccinate”, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița.„De la inceputul vaccinarii și pana in prezent un numar de 7.145 de persoane, ceea…

- Cunoscutul medic sustine, pe o pagina de socializare, ca oamenii s-ar fi imbolnavit chiar din cauza administrarii serului. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? Medicul Valeriu Gheorghita, cel care a facut anuntul, a spus ca nu este vorba…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a comentat vizita premierului Romaniei la Bruxelles. El susține ca Florin Cițu nu ințelege cu adevarat miza momentului, din moment ce merge in Europa fara un buget susținut de intreaga coaliție de guvernare. „Florin Cițu merge la Bruxelles fara miniștrii responsabili…