- S&P are programat anuntul privind revizuirea ratingului de credit al Romaniei pe 4 decembrie. "Vom avea transparenta maxima. Ma astept sa fie mentinut ratingul in decembrie. Obiectivul meu este de a trece la o perspectiva stabila pentru economie. De aceea de fiecare data cand avem discutii cu…

- Situatia epidemiologica din Romania este relativ stabila. Singura crestere ingrijoratoare s-a produs dupa decizia Curtii Constitutionale, cand nu am avut nicio parghie de a opri raspandirea virusului. Intre decizia Curtii si momentul in care a intrat in vigoare legea, de la un numar mediu de cazuri…

- Guvernul nu va creste taxele, nu va modifica taxa unica si nu va reduce veniturile populatiei, deoarece nu pot fi introduse taxe noi in perioada actuala de criza economica, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa in judetul Gorj. "Ca…

- "In perioada ianuarie – iunie 2020, datoria externa totala a crescut cu 5,579 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 78,983 miliarde euro la 30 iunie 2020 (70,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 7,2% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe termen scurt…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu se teme de o motiune de cenzura si ca nu exista niciun motiv pentru depunerea acesteia. "Nu ma tem, am constiinta datoriei implinita, nu exista niciun motiv pentru depunerea motiunii de cenzura, iar ultima formatiune care are legitimitate…

- ​Dobânzile la depozite nu sunt prea mari, la fel cum nici dobânzile la credite nu sunt foarte mari, însa acestea continua sa scada încet, a declarat, miercuri, într-o conferinta de specialitate, Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 5 mld. euro in primele cinci luni, la 110,89 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut la sfarsitul lunii mai cu 5,02 miliarde euro, la 110,89 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la sfarsitul lui 2019, potrivit datelor publicate…

