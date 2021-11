Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cîțu l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri cu PSD, potrivit surselor HotNews.ro. Însa, Marcel Ciolacu l-a refuzat spunând ca ”are agenda încarcata” și ca-l va…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 25-30 octombrie 2021, ii situeaza pe liderii opoziției in fruntea clasamentului increderii populației: Cata incredere aveți in urmatoarele personalitați politice? Marcel Ciolacu (lider PSD) 26% George Simion (lider AUR) 18%Klaus…

- Florin Citu, presedintele PNL, s-a opus ferm miercuri seara, in sedinta cu presedintele Klaus Iohannis si liderii liberali, unei reconcilieri cu USR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. In sedinta, liberalii si presedintele Iohannis au trecut in revista solutiile pentru crearea unei majoritati…

- Nu i-a fost dat lui Dacian Ciolos sa fie personajul principal a zilei in care si-a prezentat guvernul in fata Parlamentului. Facandu-i concurenta, in aceeasi zi, spre seara, presedintele i-a chemat la Cotroceni pe principalii responsabili cu gestionarea pandemiei. Cum era si normal, opinia publica…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, spera ca presedintele Klaus Iohannis va intelege ca tara este mai importanta decat un om, “oricat de Superman ar fi”. El a declarat duminica, 17 octombrie, ca nu poate sta tara intr-un singur om și ca sunt membri PNL care ar prefera stabilitatea și…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR1 ca ar vrea sa schimbe actuala structura a cabinetului, cu mai puține ministere, dar spune ca nu iși va putea pune in aplicare planul din cauza crizei. ”Nu e deloc exclus sa pastram structura…

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…