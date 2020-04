Informatiile aparute in spatiul public cu privire la deciziile emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala privind pierderea esalonarii pentru societatile care nu isi platesc datoriile catre stat pe perioada starii de urgenta sunt false, a scris, vineri seara ministrul Finantelor, Florin Citu pe pagina sa de Facebook.



"Din contra. Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vin in sprijinul contribuabililor in aceste momente dificile. In sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata Ordonanta de urgenta care prevede suspendarea indeplinirii conditiilor…