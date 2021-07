Florin Citu participa luni, la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania. “Impreuna cu toti primarii dezvoltam Romania si vreau sa aud de domniile lor care sunt proiectele. La precedenta intalnire am ascultat doleantele primarilor, dar am avut si eu cateva doleante, in special in ceea ce priveste reforma in administratia locala, sa ne uitam la costurile cu cheltuielile de personal, sa ne uitam la alte cheltuieli, sa vedem cum putem sa imbunatatim lucrurile, dar bineinteles ei stiu foarte bine ca i-am sustinut anul trecut cand a fost vorba de acele alocari din impozitul pe venitul…