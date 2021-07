Cîțu, în slujba lui Mohammad! Dupa cum dezvaluiam zilele trecute, premierul Florin Cițu primește ”vant in pupa” in incercarea de a il debarca pe Ludovic Orban de la conducerea Partidului Național Liberal și de a iși securiza astfel și șefia Guvernului din partea a doi importanți oameni de afaceri. Cei care, deși provin din medii diferite și au clar cu […] The post Cițu, in slujba lui Mohammad! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

