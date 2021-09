Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anunțat miercuri seara, la un post tv, ca ii demite pe secretarii de stat USR PLUS. Ulterior, deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial. „Va spun care este frica mea: in momentul in care ai negociat cu AUR si cu PSD, nu pot sa am secretari de stat in ministere, pentru…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au depus demisiile marți dimineața la cabinetul premierului.„In aceasta dimineața am facut ceea ce am anunțat. Am inregistrat și depus demisiile, impreuna cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe.”, a spus Dan Barna.…

- Premierul Florin Citu anunta ca miercuri seara ii va destitui pe secretarii de stat ai USR PLUS: „Eu nu stiu ce interese vor reprezenta acolo, ale AUR, ale PSD”. UPDATE: Ordinul de destituire a fost publicat in Monitorul Oficial. „In momentul in care ai negociat cu AUR si cu PSD, nu pot sa am secretari…

- Premierul Florin Cițu i-a destituit miercuri seara pe secretarii de stat ai USR PLUS. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Prezent in studioul Digi24, Cițu a fost intrebat de acest aspect și a raspuns: „In aceasta seara (miercuri seara - n.r.)".

- ​​Premierul Florin Cîtu a anuntat miercuri dimineata ca a trimis demisiile ministrilor USR PLUS si propunerile de interimari la Palatul Cotroceni.Demisiile si interimatele devin efective dupa ce presedintele Klaus Iohannis semneaza decretele în acest sens, care apoi sunt publicate în…

- Dan Barna a oferit o explicație penibila, cand a fost intrebat de ce prefecții și secretarii de stat ai USR-PLUS nu au demisionat, așa cum au facut-o miniștrii formațiunii. Dupa intalnirea cu Klaus Iohannis, Barna a aflat ca Florin Cițu nu a trimis la Palatul Cotroceni demisiile miniștrilor USR-PLUS.…

- Dan Barna, copresedintele USR PLUS, si ministrii USR PLUS fac declaratii la ora 19.00, dupa sedinta in care, potrivit surselor G4Media.ro, au decis sa demisioneze din guvernul Citu. Ce a declarat Dan Barna: Am promis ca vom fi un partid altfel si suntem un partid altfel. Ministrii nostri au aratat…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…