Cîţu, după întâlnirea cu reprezentanţii CDR: Guvernul va menţine stabilitatea fiscală! „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta si celelalte fonduri europene, la care se adauga resursele nationale, respectiv cel putin 60 de miliarde de lei anual. Sunt fonduri consistente, iar economia trebuie pregatita sa le atraga si sa implementeze proiectele de investitii. Am discutat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat dupa intalnirea cu reprezentantii CDR ca Guvernul va mentine stabilitatea fiscala. Șeful Guvernului de la București spune ca a transmis reprezentantilor mediului de afaceri ca „Guvernul va mentine stabilitatea fiscala, va pune in practica reforme structurale amanate…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza marti o conferinta de presa in cadrul careia presedintele organizatiei, Florin Jianu, urmeaza sa analizeze modul in care Planul National de Redresare si Rezilienta sprijina intreprinderile mici si mijlocii.…

- PNRR va fi prezentat azi la Palatul Victoria. Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi prezentat astazi, la Palatul Victoria, de premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea. Evenimentul va fi transmis live pe paginile de Facebook…

- ”PNRR va fi prezentat public in detaliu. Pana la urma, sunt proiectele pe care le-am avut public in buget, si aici am avut o alta frustrare, eu, personal, pentru ca am gasit multe proiecte care zaceau prin ministere de ani de zile pe care oamenii astia dintr-o data au crezut ca pot sa le faca. PNRR…

- „Nimeni nu-i opreste pe cei de la PSD sa sustina PNRR. PNRR, trebuie sa intelegem cu totii, este un program al Guvernului, dar un program al Guvernului care se adreseaza tuturor romanilor. Acolo sunt investitii pentru toate comunitatile in care traiesc romanii, indiferent de culoarea politica. Nu ar…

- Social democrații cer partidelor parlamentare sa iasa din logica "orgoliilor de partid" si sa colaboreze pentru realizarea unui Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "viabil". PSD propune sa fie organizata în Parlament o dezbatere la care sa participe reprezentantii…

- Klaus Iohannis se va afla din nou fața in fața cu premierul Florin Cițu, de aceasta data miercuri, cand șeful Executivului a fost convocat la Cotroceni, alaturi de liderii Coaliției. In cursul acestei dupa-amiezi va avea loc o ședința pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrunirea…