- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri seara, ca le-a transmis colegilor din USR PLUS ca guvernarea in formula de coalitie poate sa mearga mai departe daca retrag motiunea de cenzura si se reasaza la masa discutiilor. "Le-am spus colegilor de la USR ca inca putem sa mergem mai departe,…

- Premierul Florin Cîtu a anuntat ca, în primele sase luni ale acestui an, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, iar productia industriala a crescut cu 16,0%, ca serie bruta, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2020. Postarea sefului Guvernului a generat un val de critici si ironii,…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca executia bugetara pe 6 luni la Ministerul Agriculturii este ok, dar asteapta ca programele aprobate de Dragnea impotriva carora PNL a votat in Parlament sa nu mai ramana in buget. Prezent la Ministerul Finantelor, el a fost intrebat daca este multumit de modul…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- Premierul Florin Citu a primit din partea organizatorilor Festivalului UNTOLD un colet cu materiale promotionale, iar drept raspuns prim-ministrul a scris pe Instagram - "Multumesc. Ne vedem in toamna". "Faptul ca UNTOLD se va organiza in toamna acestui an este deja o certitudine, iar…

- Premierul Florin Citu, prezent la Gura Humorului, la Conferinta de alegeri pentru conducerea Organizatiei Judetene Suceava a PNL, a afirmat ca alegerile interne din partid sunt despre rolul pe care il va juca PNL pe scena politica in viitor, el declarandu-se ''inamicul PSD''. ''Astazi dam…