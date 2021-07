Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a susținut ca functiile de conducere din instituția pe care o conduce vor fi reduse cu 39%, iar cele de executie cu 30% , premierul Florin Cițu a replicat ca „e foarte complicat sa faci concedieri” și a menționat ca, de fapt, este vorba despre reducerea costurilor…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre restructurarea anuntata de ministrul Economiei Claudiu Nasui, ca nu este vorba de concedieri, ci doar de comasarea unor directii. Seful Executivului a adaugat ca au fost create prea multe directii generale in perioada guvernarii PSD. Citește…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) propune, printr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul propriu, atestarea orasului Horezu ca statiune turistica de interes national si a oraselor Brezoi si Uricani ca statiuni turistice de interes local, informeaza Agerpres.…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat vineri ca, azi, la ora 10.00, va fi lansata procedura online 100% a schemei de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire de 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din 2020 si…

- Formularul electronic de inscriere in cadrul schemei HoReCa va fi activ incepand din 29 iunie timp de 10 zile lucratoare, respectiv pana in data de 12 iulie, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Ministerul Economiei,…

- ► Aceasta masura a condus din nou la un val de anulari de vacanțe și rambursari, in condițiile in care situația economica a agențiilor de turism este oricum cel puțin delicata. In același timp, țarile Uniunii Europene au convenit oficial in cursul saptamanii trecute sa introduca asa numitele certificate…