Exproprieri în numele Armatei Române. Se vrea dezvoltarea industriei de apărare Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) poate initia si desfasura proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica exclusiv in scopul realizarii de proiecte de construire, modernizare, extindere si reconversie a capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare de interes strategic la nivel national de catre operatori economici din industria nationala de aparare. Astfel, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care confera Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) competenta de a demara procese de expropriere in numele utilitatii publice, exclusiv pentru proiecte legate de constructii, modernizare, extindere si reconversie a capacitatilor de…

- Ministerul Economiei , in calitate de minister de resort, poate initia si desfasura proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica exclusiv in scopul realizarii de proiecte de construire, modernizare, extindere si reconversie a capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare de…

- Astfel, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea optimizarii procesului…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza luni un protest in fata sediului Guvernului, pentru a cere reducerea fiscalitatii pe munca. Mitingul este urmat de un mars catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor. „In…

- Sunt discuții despre un nou proiect! Astfel ca, pe masa Guvernului va ajunge in curand un proiect de hotarare prin care salariile unor funcționari ai statului sau din companiile cu capital majoritar de stat vor fi marite, scrie jurnalul.ro . Proiectul, elaborat de Secretariatul General al Guvernului…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat in transparența decizionala proiectul de Ordonanța de Urgența privind acordarea de granturi in industria prelucratoare, ediția 2024. MEAT susține operatorii economici din Romania in vederea dezvoltarii potențialului de producție…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, Ordonanta de urgenta privind limitarea adaosului la alimentele de baza, aproband un amendament potrivit caruia masura va fi prelungita pana la 31 decembrie 2024. Ordonanta de urgenta 5/2024 modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.67/2023, in…

- „400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o noua linie de finantare. O noua etapa Start Up Nation(2024) incepand cu al doilea trimestru al acestui an!!! In urma negocierilor purtate cu Comisia Europeana am obtinut acordul finantarii din bani europeni a programului Start Up Nation-editia 2024,…