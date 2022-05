Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat luni ca nu este de acord cu modificarea Codului fiscal si a mentionat ca asteapta o discutie in cadrul PNL in acest sens, fiind vorba de masuri care reduc „povara” fiscala asupra cetatenilor. „Eu nu sunt de acord cu modificarea Codului fiscal, nu s-a discutat,…

- „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia. In sfarsit Iohannis are ocazia sa urmareasca cu atentie si ingrijorare si sa trimita acasa acest executiv al falimentului”, a scris Catalin…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 16 mai, ca in coaliție se vor lua mai multe masuri fiscale și a precizat este adeptul impozitului progresiv. In schimb, președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a spus ca el nu este de acord cu taxe noi si nici cu redimensionarea…

- Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, despre acuzatiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier, ca „putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata Uniunea Europeana”. „Eu…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se arata placut surprins de discursul susținut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, in Parlament, odata cu intervenția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. CTP spune ca in opiniile cititorilor sai, cele mai slabe prestații le-au avut șeful Senatului, Florin Cițu,…

- Este o Ordonanta pe care a prezentat-o premierul, o va adopta, prin care exista anumute plafoane, preturi, praguri, ca facturile cetatenilor sa fie mai mici in perioada urmatoare. Binenteles ca exista costuri, costuri pe care le estimeaza Ministerul Finantelor, tot de la minister intelegem ca impactul…