- Presedintele PNL sustine ca liberalizarea pietei energiei nu este o problema, ci capacitatea de productie, Romania consumand mai mult decat produce. Florin Citu nu exclude o posibila criza economica, care ar depinde de masurile pe care le va lua coalitia de guvernare.

- Președintele PNL, Florin Cițu, s-a intalnit cu liberalii la sediul din Modrogan, iar unul dintre subiecte a fost evoluția economica din Romania, dar și tendințele la nivel mondial. Conform surselor noastre, Florin Cițu și-a avertizat colegii din PNL ca pe finalul acestui an am putea avea o criza economica…

- Previziunile specialiștilor in economie sunt destul de sumbre. Analiștii susțin ca economia globala nu va reuși sa tempereze efectul inflației. Astfel ca vor fi creșteri de prețuri și in 2022, iar Romania va fi lovita și de inflația de pe plan național, din cauza importului masiv, in special la bunuri…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Indemnul, fara sa fi fost rostit militareste, vine din partea noului prim ministru desemnat cu formarea guvernului. Echipa guvernamentala, fiind formata inca inainte de a merge in fata presedintelui, si tinand seama de majoritatea parlamentara confortabila, va fi votata joi fara probleme. Deci, avem…

- Președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu, va participa, vineri, la Hotelul Marriott din București, la evenimentul „Topul Național al firmelor private din Romania”. La conferința participa și liderul PSD, Marcel Ciolacu. Guvernul și PSD au trimis joi seara anunțuri privind participarea…