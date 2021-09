Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer asigurat la City Insurance, care are un eveniment rutier in aceste zile, nu va mai merge la companie sa-și faca constatarea daunei, ci va merge la Fondul de Garantare, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara va cere instanței sa declare falimentul celui mai mare asigurator de pe piața…

- Cei aproape 3 milioane de români care au polițe RCA la City Insurance au doua opțiuni dupa ce ASF a decis sa ceara falimentul acestui asigurator: pot sa-și pastreze asigurarile pâna la data expirarii ori pot sa le denunțe și sa încheie contracte la un asigurator fara probleme. Cei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) informeaza ca in conturile asiguratorului City Insurance nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii actiunilor subscrise de catre actionarul minoritar i3CP Holding BV, astfel incat nu sunt indeplinite cerintele privind restabilirea nivelului fondurilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societații nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost informata de administratorul temporar al City Insurance, Fondul de Garantare a Asiguraților, ca acționarul minoritar i3CP Holding nu a virat sumele necesare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii de baza care acopera cerințele minime de capital,…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din Romania și cel mai mare emitent de polițe RCA din țara, cu trei milioane de clienți, are probleme financiare și trebuie sa vina pana sambata, 4 septembrie, cu 148 de milioane de euro pentru a putea sa-și desfașoare mai departe activitatea. Mai exact, compania…

- ​Firma olandeza I3CP, interesata de achiziția City Insurance, liderul pieței RCA aflat în administrare temporara pentru grave probleme de lichiditate, a anunțat joi seara ca a subscris toate acțiunile pentru capitalizarea cu 150 milioane euro a asiguratorului. Dincolo de anunț însa, au intrat…

- Cea mai mare societate de polițe RCA din Romania are probleme financiare. Șoferii au ajuns sa aștepte și cateva luni ca sa-și primeasca despagubirile din dosarele de dauna. Autoritatea de Supraveghere Financiara spune ca „City Insurance” a declarat lichiditați in Elveția, care nu exista in realitate,…