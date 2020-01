Trebuie sa intelegem cu totii ca atat timp cat mentinem pensiile speciale pentru anumite categorii, vor aparea si alte categorii care se vor simti indreptatite sa aiba ceva special, a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Pensiile speciale se amana cu un an si nu ar trebui sa fie mare suparare. Codul administrativ este atacat la Curtea Constitutionala si, in acelasi timp, nu exista nici normele de aplicare. Nu poate nimeni sa beneficieze de aceste pensii pana nu apar aceste norme, pana nu se clarifica Codul administrativ. Este doar a amanare, nu…