- Cițu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi la dobanzi in scadere. Intram in 2020 cu buget și fara masurile din OUG 114 Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere,…

- Cred ca vom avea surprize placute, anul viitor, a declarat, miercuri, Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, dupa ce Guvernul a decis sa-și angajeze raspunderea pe proiectul de buget pe 2020.“Cred ca rectificarea din vara va fi una pozitiva, dupa mulți ani”, a spus Cîțu.În…

- Ministrul Finanțelor anunța “vești bune” in privința OUG 114, in urmatoarele zile: „Scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante” In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

