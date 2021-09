Premierul Florin Cițu a deschis anul școlar, luni, alaturi de primarul Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani de inchisoare, in prima instanța, in dosarul „Colectiv”. Premierul a ținut un discurs in fața elevilor Colegiului Național Gheorghe Lazar, cu ocazia ceremoniei de deschidere a anului școlar 2021-2022, in timp ce primarul Sectorului 5 se afla in stanga sa, așa cum se poate vedea in imaginile video postate pe pagina oficiala a Guvernului Romaniei. De asemenea, primarul Popescu Piedone l-a amintit pe Facebook, cu aceasta ocazie, pe premierul Cițu, adresandu-i-se cu „Florin”: „Si… daca…