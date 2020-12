Citind presa oficială şi, mai ales, cea alternativă Autor: Petru ROMOȘAN Daca citesti numai presa oficiala (presa mainstream) din SUA, din Marea Britanie si din Franta, nu afli aproape nimic despre cum s-a “ridiculizat” (este cuvantul folosit chiar de presedintele Trump) cea mai importanta democratie a lumii printr-o frauda electorala gigantica, apocaliptica. Presedintele Donald Trump a tinut la Casa Alba un lung speech, cel mai important din mandatul sau, dupa parerea lui, a detaliat, a inventariat aproape toate tipurile de furt, de frauda electorala practicate in alegerile din 3 noiembrie 2020. Compromiterea democratiei americane pare totala… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis: “Romania nu va intra in carantina generala dupa alegerile din 6 decembrie”. Romania nu va intra in carantina generala dupa alegerile din 6 decembrie, a subliniat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, el a precizat ca din analiza Institutului…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Dupa fiecare rand de alegeri se asteapta recalibrarea raportului dintre putere si opozitie. Ideal intr-o democratie este sa existe o alternanta la guvernare. Vine un partid sau o coalitie de guvernare, isi face datoria, se erodeaza pentru ca a luat masuri nepopulare, dar necesare, si pleaca in opozitie.…

- Klaus Iohannis a vorbit, marti, intr-o conferinta de presa, despre Republica Moldova, referindu-se la alegerile prezidentiale. "M-am bucurat sa vad in primul tur un vot favorabil al cetatenilor pentru Maia Sandu, acesta fiind un vot in favoarea unei evolutii ireversibile a democratiei in Republica Moldova.…

- Klaus Iohannis a fost intrebat ce l-a facut sa se razgandeasca dupa ce in primavara spune ca nu e de acord cu oprganizarea alegerilor daca situatia va fi una grava. Mai mult, presedintele Romaniei spune in acest moment ca virusul se raspandeste mai repede ca in primavara. "Din nefericire,…

- Ramona Ioana Bruynseels, președinte partidului RE:START Romania, i-a adresat o scrisoare deschisa lui Klaus Iohannis.„Domnule președinte, ne faceți pe noi sa ne simțim vinovați de evoluția pandemiei. Dar nu e așa! Nu noi suntem vinovații! Alegerile trebuie sa aiba loc a spus domnul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut, in aceasta seara, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa pe marginea alegerilor locale care s au derulat ieri.Iohannis a subliniat ca, in contextul special in care s a derulat scrutinul, avand in vedere pandemia de coronavirus, mobilizarea a fost…

- Intrebat ce probleme i-a reclamat Carmen Iohannis la o saptamana de la redeschiderea scolilor, Klaus Iohannis a raspuns: "Soția mea s-a bucurat foarte mult ca a reinceput școala, merge la școala cu foarte mult entuziasm, lucrurile merg bine spre foarte bine". "Daca liderul PSD trebuie sa recurga…