citesteDobrogea: Opt decenii de la nasterea regretatului actor Nicu Constantin

- ♦ Untold (Cluj-Napoca), Neversea (Constanta), Electric Castle (Cluj-Napoca) si Summer Well (Bucuresti) genereaza un business intre 250 si 300 de milioane de lei pentru hoteluri, restaurante si magazine. Festivalurile Untold, Neversea, Elec­tric Castle si Summer Well au realizat anul…

- De a lungul istoriei sale, Dobrogea a avut parte de personalitati care au reusit sa si dovedeasca dragostea fata de acest colt de tara, cladind neconditionat si lasand mostenire fapte pentru care ar trebui sa le omagiem opera cu mai multa pretuire. Una dintre aceste rarisime personalitati este si Ioan…

- Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), afirma ca virsul pestei procine africane va continua sa se raspandeasca, dupa ce deja a fost depistat in patru judete din Romania, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, potrivit datelor Autoritatii…

- Senior Software aniverseaza 15 ani de inovație tehnologica pe piața de soluții software pentru managementul afacerii. Cu un portofoliu de sisteme unic în România, compania a avut o evoluție constanta și are astazi peste 400 de proiecte implementate în 5 țari. În…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, care a prezentat, recent, a doua etapa a proiectului „Reducerea eroziunii costiere”. Proiectul va costa peste 752 milioane de euro și va avea o garanție de 50 de ani. „In etapa intai avem cinci loturi, respectiv reabilitare a…

- Agenda de activitati gandite de istoricii constanteni si prilejuite de Centenarul Marii Uniri a luat startul inca din anul 2016.Ieri, intr o discutie purtata cu prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania AOSR , aflam ca prima activitate de acest gen s a intitulat…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Motto: "Multa vreme la cumpana au stat cugetul meu a scrieldquo; Miron Costin "Mai acum zece ani, cu ocazia primirii vizitei studentilor italieni, mi srsquo;a cerut sa scriu ceva despre trecutul orasului nostru. Desi in pripa, m am executat. La serbarile semicentenarului, Primaria in dorinta de a scoate…