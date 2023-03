Stiri pe aceeasi tema

- Katharine Hepburn a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din istoria Hollywood-ului. Nascuta la 12 mai 1907, in Connecticut, SUA, Katharine Hepburn a fost o prezența emblematica marele ecran, caștigand patru premii Oscar pentru rolurile ei memorabile.De-a lungul carierei sale, Katharine Hepburn…

- Ti se spune des ca esti o persoana creativa, talentata si ai inclinatie spre domeniul artistic? Daca raspunsul este afirmativ, una dintre meseriile care ti se potrivesc este cea de make-up artist. O cariera in industria beauty inseamna nu numai perspective bune de viitor, ci si ocazia de a ii ajuta…

- Organizatorii Neversea au anunțat primii artiști care vor urca pe scenele de pe plaja din Constanța in aceasta vara. Salvatore Ganacci, descris ca fiind ”unul dintre cei mai excentrici DJ-i din line-up-ul de festivaluri” se intoarce pe scena Neversea: Timmy Trumpet și cea mai puternica trompeta din…

- Au 25, respectiv 29 de ani, sunt introvertiti, vorbesc cu voce scazuta si blanda si probabil ca mental sunt deja teleportati in fata unui perete sau a unei planse, cu pensula in mana. Acolo unde se simt in elementul lor. Acasa. Unde cuvintele sunt de prisos. Pentru Andrei și Bianca, limbajul sta, mai…

- Tenisul romanesc este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 60 de ani, antrenorul Liviu Ursuleanu. Printre altele, acesta a fost unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep. Inceputul de an aduce o veste trista pentru tenisul romanesc, intrucat antrenorul Liviu Ursuleanu, care…

- Vacanța de iarna este pe sfarșite și de luni, 9 ianuarie, se reiau cursurile. Vineri, 6 ianuarie, șefii inspectoratelor școlare vor intra in videoconferința cu ministrul Educației pentru ultimele masuri la reinceperea școlii, dupa cum a declarat Claudia Barna, inspector general adjunct al IȘJ Neamț.…

- Dirijorul austriac Sascha Goetzel va conduce primul eveniment al Filarmonicii Banatul Timișoara din acest an – concertul simfonic extraordinar din 6 ianuarie. Maestrul a dezvaluit cateva secrete personale, printre care si amintirea emoției primei apariții pe scena. Sascha Goetzel are și cateva sfaturi…

- Primii fulgi de nea s-au așezat astazi și in București. Insa, cu toate ca a nins in majoritatea zonelor din Capitala, nu in toater locurile au existat fulgi de zapada. In timp ce unii cetațeni s-au bucurat sa vada zapada, alții s-au intrebat la ei de ce nu ninge. Ce spun climatologii despre acest fenomen…