Cît de folositoare sînt semințele de bostan Ne este bine cunoscut gustul placut al semintelor prajite de bostan. Acestea pot fi adaugate la produsele de patiserie, in salate și sosuri, mincaruri din carne si legume. Dar semințele prajite sint mai puțin folositoare decit in ​​stare proaspata. Semintele ajuta la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale, imbunatatesc metabolismul, previn bolile cardiovasculare, afecțiunile tractului g Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce trec sarbatorile de iarna, putem incepe sa ne facem planurile pentru gradina de anul acesta. In primele doua luni nu sunt multe treburi de facut, dar sunt esențiale pentru pornirea unor culturi sanatoase și pentru un an productiv in general, ne invața sporulcasei.ro . Atata vreme cat pamantul…

- O specie rara de planta a fost redescoperita, dupa mai bine de un secol de la ultima sa apariție, in regiunea Norfolk din Marea Britanie, scrie descopera.ro . Planta, care are o floare de culoare trandafirie și este cunoscuta sub denumirea „grass-poly”, a fost gasita pe malurile unui vechi heleșteu…

- Papaya se numara printre cele mai dulci și aromate fructe din zona tropicala, ușor de recunoscut dupa pulpa lui portocalie și fructele mici, maronii. Papaya și-a caștigat renumele de fruct bogat in antioxidanți care ne protejeaza tinerețea și frumusețea. Cunoscut drept ”fructul ingerilor”, papaya este…

- Virtutile semintelor de dovleac au fost descoperite inca din timpuri stravechi. Cu mii de ani in urma, populatiile din America de Nord si de Sud foloseau aceste seminte pentru efectul lor diuretic, iar pulberea obtinuta prin macinarea lor o amestecau cu apa, cu lapte sau cu miere si o consumau pentru…

- Diabeticii recomanda inlocuirea piinii albe cu cea neagra, dar multe dintre tipurile sale conțin adesea suplimente daunatoare. Piinea neagra, care este recomandata pentru consum in diabetul de tip 2, poate provoca o creștere a zaharului in singe. Despre acest lucru a anunțat ziarul Express cu referire…

- Este toamna, cu toții ne-am facut provizii pentru sezonul rece și cu siguranța am pus la pastrare și cițiva bostani. Iar daca voi inca nu ați facut acest lucru, va aducem citeva motive, care o sa va convinga sa consumați aceasta leguma.

- Legumele prezentate in acest articol sint din ce in ce mai puțin prezente pe mese in zilele noastre. Dar in zadar, pentru ca sint pline de vitamine și substanțe utile... Bunicile noastre mereu pregateau feluri de mincare din pastirnac, napi, ridichi, napi suedezi. Generația moderna lasa adesea aceste…

- Prevenirea depresiei nu este o sarcina simpla, iar un studiu arata ca suplimentele speciale nu ajuta cu adevarat la indeplinirea ei. Studiul a dezvaluit ca oamenii care iau suplimente cu multivitamine in fiecare zi au șanse egale de a dezvolta depresie precum oamenii care iau pastile placebo. Mai mult,…