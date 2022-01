Circulatie intensa pe Valea Prahovei, politistii recomanda folosirea rutelor alternative

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intens la aceasta ora 14.00 pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, astel ca s a format pe alocuri coloana intre Posada si statiunea Busteni, pe sensul de mers catre Brasov, iar pe sensul de coborare se circula in conditii de aglomeratie intre statiunile Predeal si Busteni. Sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare slaba in zona montana a DN 1, unde izolat pe partea carosabila s a depus strat subtire de z ...