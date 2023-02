Circulație îngreunată de precipitații în vestul țării. Utilajele de deszăpezire, folosite pe mai multe șosele Circulația este ingreunata in toata țara de zapada și lapovița. In vestul țarii, DRDP Timișoara a anunțat ca utilajele pentru deszapezire au ieșit pe drumuri in cursul nopții și s-a acționat cu 51 de autoutilaje cu lama și raspanditor. Circa 230 tone de material antiderapant ar fi fost folosit in cursul nopții trecute pentru a […] Articolul Circulație ingreunata de precipitații in vestul țarii. Utilajele de deszapezire, folosite pe mai multe șosele a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este ingreunata, miercuri seara, din cauza zapezii, pe DN 68A, dar și pe drumuri din zonele montane din Bihor, Cluj și Hunedoara. De asemenea, ninge abundent și pe DN 17, in Pasul Tihuța, la limita dintre județele Suceava și Bistrița-Nasaud. Potrivit Centrului Infotrafic, se circula ingreunat…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in județul Cluj! 770 de tone de material antiderapant au fost folosite in acțiunile de deszapezire și de combatere a poleiului pe drumurile județene.Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii…

- Aproape jumatate din țara se afla sub avertizare cod galben sau cod portocaliu de „cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantului”. In prima parte a zilei, pompierii petroșeneni au acționat pentru inlaturarea efectelor negative cauzate de ninsoarea…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara sfatuiește șoferii sa adapteze viteza la condițiile meteo. In vestul țarii, zeci de utilaje au impraștiat material antiderapant.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…

- Zapada iși face simțita, luni dimineața, prezența in zone intinse din vestul țarii. Firmele care au contract cu Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara au intrat pe traseu și cel mai mult de lucru au avut in Timiș și Caraș. Ninge in vestul țarii, iar carosabilul este umed, ne anunța cei de la DRDP Timișoara..…

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.