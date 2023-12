Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca vineri dimineata nu sunt autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita, insa se circula in conditii de iarna in zonele de munte si in judetele din Moldova. Este polei pe mai multe drumuri din Harghita, Maramures si Vrancea. De asemenea, ceata afecteaza traficul…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna in zonele montane și in județele din regiunea Moldovei, vineri dimineața. Polițiștii rutieri ii atenționeaza pe șoferi ca și in Transilvania se circula in condiții de carosabil acoperit cu polei.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Sunt semnalate depuneri de polei, izolat, pe DN 75 intre localitațile Baița și Vartop, județul Bihor, anunța Centrul Infotrafic. Pe același tronson, ceața densa scade vizibilitatea in trafic la 50 de metri.

- Au ramas inchise marti, pentru a doua zi consecutiv, 36 de unitati de invatamant din judetul Tulcea și 29 de unitați de invațamant din județul Constanța, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a faptului ca nu au energie electrica in urma avariilor

- Iarna și-a intrat in drepturi in zona de munte din județul Cluj. Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe mai multe sectoare de drum din județul Cluj, mai ales in zona montana.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe sectoare de drum national din judetul Neamt, a informat, sambata, prefectul Vasile-Adrian Nita."In urma ninsorilor care au inceput noaptea trecuta in judetul Neamt, echipele de drumari sunt mobilizate pentru a asigura conditii optime…

- Circulatia pe unele drumuri din Harghita se face in conditii de iarna, in urma ninsorilor care au cazut in judet, drumarii actionand cu utilaje si material antiderapant, a informat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Ninge abundent pe mai multe sectoare de drum national din nordul…

- Se circula cu dificultate din cauza ceții, joi dimineața, pe mai multe drumuri din tara. Vizibilitatea este sub 200 de metri, iar in unele zone chiar sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe…