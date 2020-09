Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este inchis la aceasta ora pe relatiile Bucuresti Obor - Pantelimon si Resita Nord - Caransebes, din cauza deraierii de vagoane din compunerea a doua trenuri, un tren de calatori R 8023 si un tren privat de marfa. Potrivit unui…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica la pranz in judetul Caras-Severin, pe calea ferata carea leaga Resita de Caransebes. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar pagubele materiale sunt insemnate.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar este inchis pe relațiile București Obor - Pantelimon și Reșița Nord – Caransebeș, din cauza deraierii de vagoane din compunerea a doua trenuri, un tren de calatori R 8023 și un tren privat de marfa, anunța MEDIAFAX.Circulația…

- Circulația feroviara este blocata, joi seara, pe magistrala 200, intre stațiile Batuta și Varadia, din județul Arad, din cauza lipsei de tensiune la firul de contact. Trei trenuri de calatori sunt oprite in stațiile Barzava și Radna. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in Balota, judetul Mehedinti, dupa ce un vagon al unei marfar a deraiat. Trenul se deplasa spre Roșiorii de Vede, iar in Balota vagonul nr 12 a deraiat si a acroșat un stalp de electricitate, potrivit IPJ Mehedinti. Nu sunt victime iar traficul feroviar…

- Circulație feroviara este inchisa, vineri, pe magistrala de cale ferata 900 Baile Herculane – Caransebeș din cauza inundațiilor, iar calatorii din mai multe trenuri sunt transbordați cu mijloace auto puse la dispoziție de CFR, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Circulația feroviara este inchisa pe magistrala de cale ferata 900 Baile Herculane – Caransebeș din cauza inundațiilor, iar calatorii din mai multe trenuri sunt transbordați cu mijloace auto puse la dispoziție de CFR. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe magistrala…

- Calea ferata dintre statiile Caransebes si Balta Sarata, judetul Caras-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulatia pe magistrala 900, Bucuresti -Timisoara, este blocata, calatorii fiind debarcati din trenuri si urcati in autocare cu care isi continua drumul. Potrivit Centrului…