- Asigurare masuri PSI la un accident rutier produs intre un autoturism si un alt vehicul (caruța), intre localitațile Periș și Petelea. Din primele informații vehiculul ar fi fost lasat nesupravegheat, intrand pe partea carosabila, in momentul impactului neavand niciun pasager. Circulația este blocata…

- Joi dimineața, in jurul orei 5.45, pe DJ 153C, pe raza localitații Solovastru, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei victime. "Au intervenit de urgența pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin. A fost vorba despre un singur autoturism implicat, acesta a parasit…

- Este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, din care un autoturism este rasturnat in sant, fara victime incarcerate, conducatorii auto si un pasager de cod verde sunt asistati medical de catre echipajul medical. In momentul de fata se circula alternativ pe un singur sens de mers.…

- Un accident de circulație a avut loc astazi in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale, mai multe echipaje medicale, dar și…

- Impactul devastator s-a produs intr-o curba din Cluj. Tanarul s-a izbit de un stalp, apoi s-a rasturnat cu mașina. Impactul a fost atat de violent incat șoferul de 25 de ani a ramas incarcerat. Acesta era deja mort cand au intervenit salvatorii. Dupa ce l-au scos din mașina, tanarul avea rani atat de…

- Accident mortal pe centura Valcele – Apahida. Sfarșit fulgerator pentru o femeie in varsta de 52 de ani. Aceasta a murit, marți seara, in urma unui grav accident rutier care s-a produs pe centura Valcele Apahida. Din nefericire, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai avut pe cine salva. Pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a acorda primul ajutor calificat in urma unui accident rutier petrecut pe DN 1C, in apropierea localitații Jucu de Mijloc. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ, unde au…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 1 septembrie, in jurul orei 23.30, la un accident rutier care a avut loc pe Calea Sighișoarei din municipiul Targu Mureș. "Este vorba despre un singur autoturism intrat in parapet, in urma impactului rezultand…