- Un nou accident rutier in municipiul Chișinau. Un automobil s-a ciocnit in aceasta dupa-amiaza cu un microbuz pe strada Ion Creanga, direcția sectorul Centru. Regia Transport Electric Chișinau (RTEC) informeaza ca circulația troleibuzelor din zona este afectata, transmite Noi.md cu referire la tv8.md.…

- O creanga imensa a cazut pe șoseaua Muncești din Capitala și a blocat circulația transportului rutier. Imaginile surprinse de internauți au fost postate și distribuite pe site-urile de socializare, noteaza tv8.md. Oamenii au coborit din transportul public și se deplaseaza pe jos, intrucit creanga a…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca de miine va fi reluata circulația rutiera pe strada Mitropolit G. Banulescu - Bodoni. Strada 31 august 1989 ramine inchisa in perimetrul strazilor Banulescu-Bodoni și Al. Pușkin, pe segmentul dintre Bulgara și Ismail, iar de marți și pe tronsonul dintre Al.…

- In municipiul Chișinau, este sistata circulația troleibuzelor pe bd. Stefan cel Mare și Sfint, de la Ciuflea - M. Viteazul, din cauza protestului anunțat. Transportul public e redirecționat dupa cum urmeaza: TROLEIBUZE ?Rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22, 30 și 34 ↔️pe strada București - (tur/retur) ?Ruta nr.…

- In legatura cu evenimentul de marcare a cei 31 ani de la inceputul razboiului din stanga Nistrului, in centrul Chișinaului au loc depuneri de flori. Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant este sistata, potrivit TV8. Menționam ca rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22, 30 și 34 spre…

- Regia transport electric Chișinau anunța ca este sistata circulația troleibuzelor pe bd. Stefan cel Mare și Sfant. Troleibuzele sunt redirecționate dupa cum urmeaza: Rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22, 30 și 34 spre Buiucani- redirecționate pe strada București spre Botanica - redirecționate pe strada București

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Lucrarile de inlocuire a conductelor de termoficare continua in municipiul Constanta in mai multe zone ale orasului.In prezent, se lucreaza pe strada Theodor Burada.Pentru siguranta persoanelor care tranziteaza zona, dar si pentru buna desfasurare a lucrarilor, incepand de astazi circulatia rutiera…