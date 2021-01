Circulatia trenurilor, oprita pe ambele sensuri intre Calimanesti si Cozia, din cauza ploilor. Cinci trenuri sunt afectate Traficul feroviar este oprit marti de sase ore pe ambele sensuri intre Calimanesti si Cozia, cinci trenuri fiind afectate. Calatorii sunt transbordati cu masinile.



"Astazi, 5 ianuarie 2021, traficul feroviar este intrerupt intre Calimanesti si Cozia pe ambele fire de circulatie din cauza precipitatiilor abundente cazute azi noapte si a aluviunilor care au afectat terasamentul caii ferate. Astfel, pentru trenurile aflate in circulatie, managerul infrastructurii feroviare - CFR SA asigura transbordarea calatorilor pe distanta Calimanesti - Lotru si retur cu mijloace auto", anunta CFR Calatori.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN 7, Valea Oltului, și pe DN 66, Defileul Jiului, din cauza precipitațiilor abundente s-au format viituri care au antrenat grohotiș blocand partea carosabila in noaptea de luni spre marți. In Valcea, un tren a deraiat in noaptea de luni spre marți din cauza copacilor cazuți pe calea ferata. Locomotiva…

- CFR Calatori informeaza ca astazi traficul feroviar este intrerupt intre Calimanești și Cozia pe ambele fire de circulație din cauza precipitatiilor abundente cazute azi noapte și a aluviunilor care au afectat terasamentul caii ferate. Astfel, pentru trenurile aflate in circulație, managerul infrastructurii…

- Compania Tarom organizeaza miercuri, 30 decembrie, doua curse, Bucuresti-Londra si retur, pentru repatrierea catorva sute de cetateni britanici si romani. Zborurile vor fi operate in conditii speciale. Biletele la zboburile speciale au fost puse in vanzare pe site-ul companiei Tarom…

- Traficul pe Autostrada A10 Sebes - Turda, intre Sebes si Alba Iulia urmeaza sa se deschida joi, 3 decembrie, la sase ani de la inceperea proiectului de construire. Vor fi dati in trafic 14,8 km din cei 17 inclusi in acest tronson. La eveniment va participa ministrul Transporturilor, Lucian…

- Lucrarile in constructii au crescut cu 17,6%, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Intre ianuarie si septembrie 2020, in marja cresterii ca serie bruta a volumului lucrarilor in constructii, pe elemente…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat marti ca, potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 2 - 8 noiembrie - 29% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate in Bucuresti, Prahova, Timis, Arad si Alba.…

- Ministrul Justitei, Catalin Predoiu, a declarat marti, 10 noiembrie, ca dosarul de extradare al omului de afaceri, Puiu Popoviciu, condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare, va intra in ultima faza de apel in luna martie a anului viitor. Milionarul Puiu Popoviciu a plecat in Marea…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe…