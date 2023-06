Stiri pe aceeasi tema

- Unele problemele la infrastructura feroviara au dus la blocarea circulației trenurilor intre stațiile Drobeta Turnu Severin și Valea Alba in cursul nopții de vineri spre sambata, transmite CFR Calatori intr-un comunicat de presa.„Echipele de intervenție ale CFR SA lucreaza la deblocarea caii ferate…

- In Romania, mersul pe bicicleta este mai degraba un sport extrem, decat o varianta ecologica si sanatoasa de deplasare urbana. Infrastructura necesara ciclistilor este slab dezvoltata, iar cele mai multe piste sunt inguste, fara separatoare si nu sunt interconectate. Conform greencomunity.ro, zece dintre…

- Expozitia internationala World Press Photo, cea mai importanta manifestare globala de fotojurnalism, va putea fi vizitata pana pe 3 iulie, in Piata Unirii din Iasi. Fundatia Eidos aduce aceasta prestigioasa expozitie in Romania de 12 ani, oferind publicului acces la imagini din domeniul fotojurnalismului.…

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…

- Potrivit profit.ro , in București precum și-n alte 12 mari orașe din Romania, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, vor stabili zone cu nivel scazut de emisie. In urma lor, se vor institui atat restricții cat și/sau taxe pentru autovehicule. De altfel, potrivit…

- Bolt lanseaza astazi, de Ziua Animalelor de Companie, categoria Pet. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie. De acum inainte, nu mai este necesar ca utilizatorii sa contacteze șoferii in avans, pentru a intreba…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Specialistii in prelucrarea lemnului sunt greu de gasit, tot mai putini tineri alegand formarea profesionala in industria mobilei. Și sunt la mare cautare astfel de specialisti in Bucuresti, Constanta, Timisoara, Drobeta Turnu Severin, sau Cluj. In prezent, 374 de posturi…