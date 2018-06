Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sectoare de drum national din tara au circulatia rutiera intrerupta sau se circula cu dificultate din cauza inundatiilor, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres .

- Potrivit informațiilor publicate de centrul Infotrafic al Poliției Romane la ora 15.15 in județul Suceava circulația este in continuare inchisa pe DJ 174A, pe raza localitatii Brosteni si DJ 177A, in zona localitatii Doroteia și se circula greu pe DN17 Suceava – Vatra Dornei, la km 214+500 de metri,…

- Circulatia rutiera este oprita, marti dimineata, pe DN 22, in zona localitatii Mineri, judetul Tulcea, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si doua autobuze. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in zona localitatii…

- UPDATE Ora – 16:14 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia rutiera pe DN15 Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese oprit pe ambele sensuri in zona localitatii Costisa, dupa ce furtuna a rupt un fir de inalta…

- Circulatia feroviara este oprita, duminica, pe Magistrala 400, intre statiile de cale ferata Izvoru Muresului si Izvoru Oltului, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in apropierea caii ferate. Trenul Deda – Brasov stationeaza la Izvoru Muresului. Potrivit…

- UPDATE ora 11:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia rutiera a fost reluata pe DN2, la kilometrul 169, in zona localitatii Popesti, judetul Vrancea, unde a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, soldat cu ranirea usoara…

- UPDATE ora 20:15 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata, in conditii normale, pe DN28A Targu Frumos – Pascani, unde anterior traficul a fost blocat in zona localitatii Blagesti, judetul Iasi, din cauza unui eveniment rutier.…