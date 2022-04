Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia camioanelor restrictionata in Ungaria cu ocazia Paștelui Catolic Foto: Arhiva Circulatia camioanelor este restrictionata pe drumurile din Ungaria în aceste zile cu ocazia Sarbatorilor Pascale Catolice. Dupa ce prima etapa a interdictiilor s-a încheiat în urma cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 11 martie 2022, ora 23.00 – 15 martie 2022, ora 23.00, pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Excepție la aceasta perioada vor face nopțile…

- Restricție prelungita pentru camioane pe drumurile din Ungaria, pana marți la ora 23,00. Care este motivul Ungaria restricționeaza accesul camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone de vineri, ora 23.00 (ora Romaniei), pana marți la aceeași ora, a anunțat Politia de Frontiera. Restrictiile nu…

- Circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata pe teritoriul Ungariei, in perioada 11 martie, ora 23.00 – 15 martie, ora 23.00 (ora Romaniei), au informat autoritatile de frontiera ungare, citate de Agerpres . Masura este luata de autoritatile ungare ca urmare a…

- Traficul este blocat pe Autostrada Soarelui București-Constanța din cauza unui accident. La fața locului intervine și elicopterul SMURD.Centrul Infotrafic anunța ca luni traficul este blocat pe A2 București-Constanța, pe sensul de mers catre litoral.Circulația este oprita la kilometrul…

- Traficul rutier se desfasoara in condiții de iarna in dimineata zilei de joi, 3 februarie. Sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și umed, cu excepția DN18, in Pasul Gutai, DN18 in Pasul Prislop și DN18B Targu Lapuș, unde partea carosabila este acoperita cu un strat de zapada framantata…

- In sedinta de Guvern de joi a fost adoptata Ordonanta de Guvern pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, se reglementeaza in concret mecanismele de sanctionare a abaterilor prin raportare la gradul de pericol…

- Un pieton a fost accidentat grav, luni dupa-amiaza, pe Centura Capitalei, in zona localitații Mogoșoaia, județul Ilfov. Circulația este restricționata pe sensul Otopeni catre Mogoșoaia, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca un pieton…