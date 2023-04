Circa 23.000 de români au încasat, anul trecut, pensie privată Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane de lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și preluat de Agerpres. Conform sursei citate, din valoarea totala a platilor efectuate, un procent de 88% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 11% ca urmare a decesului participantului si 1% ca urmare a invaliditatii. In anul 2022, ca si modalitate de plata a activului personal net, 67% dintre participanti/beneficiari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Conform sursei citate,…

- Piata asigurarilor RCA a fost aruncata in aer in momentul in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa ridice autorizatia de functionare a celor de la Euroins, liderul de piata in aceasta industrie. Titi Aur a explicat la DC NEWS TV care este singura solutie pentru ca soferii romani sa…

- Grupul EIG, divizia de asigurari a Eurohold, va depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) o solicitare de revocare a deciziei privind intrarea in faliment a Euroins și restituirea licenței, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, Assen Hristov, principalul acționar al Eurohold,…

- Falimentul demarat la Euroins este ultimul dintr-o serie de prabușiri ale unora din cei cei mai mari asiguratori din Romania in ultimii 8 ani. Pentru romani, asta a insemnat o explozie a prețurilor RCA.Dupa 2 ani de controale și amenzi cuprinse intre 34.000 de lei și peste 3,5 milioane de lei date…

- Piața de asigurari din Romania ar putea atinge acest an un record istoric, de peste 16 miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii polițelor dar și ca urmare a interesului mai mare al romanilor pentru asigurari. , in contextul cutremurerilor din ultimele vreme, estimeaza analiștii companii de consultanța…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) nu a fost anunțata oficial privind intenția Euroins de a transfera cea mai mare parte a riscurilor RCA din Romania catre EIG RE, reasiguratorul grupului din Bulgaria, astfel ca a cerut documente pentru analiza acestui contract, au precizat pentru HotNews.ro…

- Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) a achitat peste 1,1 miliarde de lei pentru peste 88.000 de participanți și moștenitori, arata datele oficiale. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a adus mai multe modificari legale ce aduc avantaje substanțiale unei parți importante a celor…

- Sistemul de pensii private, la un nou maxim istoric. A fost depașit pragul de 100 de miliarde de lei active Sistemul de pensii private din Romania a ajuns la un nou maxim istoric. Pilonul II si Pilonul III au depașit pragul de 100 de miliarde de lei active, respectiv 20 miliarde de euro. Potrivit celor…