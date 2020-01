Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi de foc, plina de evenimente pentru salvamontiștii din intreaga țara, confruntați cu un numar extraordinar de mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, direct sau prin Sistemul Național de Urgenta…

- A fost un weekend plin pentru salvamontisții din intreaga țara, solicitați sa intervina la un numar extraordinar de mare de evenimente, in doar 24 de ore, multe dintre acestea soldate cu accidentari deosebit de grave. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, de sambata pana duminica, peste 70…

- In ultimele 3 zile, respectiv in perioada 10-12 ianuarie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 57 de intervenții, 45 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…

- Peste 4.200 de interventii au fost gestionate de pompieri la nivel national in ultimele trei zile, a anuntat, luni, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "In ultimele trei zile, peste 5.300 de pompieri au actionat pentru gestionarea unui numar de 4.263 interventii, majoritatea dintre…

- O zi de nedescris pentru salvamontiștii din intreaga țara, confruntați cu un numar ingrijorator de mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, direct sau prin Sistemul Național de Urgenta SNAU 112, s-au primit…

- Salvamontistii au intervenit la 24 de evenimente in prima zi de Craciun, la nivel national, se arata, joi, intr-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin Dispeceratul National Salvamont au fost primite si redirectionate catre echipele Salvamont…

- Petre Geambașu a fost internat in stare critica din cauza problemelor de sanatate pe care le are de mai mai mult timp. Artistul, in varsta de 76 de ani, a suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.Petre Geambașu…

- Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, spune ca sistemul centralizat impus nu servește la rezolvarea urgenta a unor cazuri cum a fost cel al ursului lovit de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze pe drum. El susține ca autoritațile trebuie sa aiba dreptul sa ia decizia la nivel local,…