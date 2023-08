CIRC la Mamaia! Nu cu clovni, ci cu inspectori ANPC şi comercianţi. Patronii au aruncat cu mâncare în comisari ANPC a efectuat, vineri, o acțiune de control asupra mai multor comercianți din Satul de Vacanța din Constanța, care s-a soldat cu un incident neplacut. Se pare ca echipele de control au fost supuse unor insulte și agresiuni verbale, iar unul dintre comercianți a aruncat chiar cu alimente in comisarii instituției. Au aruncat cu carne […] The post CIRC la Mamaia! Nu cu clovni, ci cu inspectori ANPC si comercianti. Patronii au aruncat cu mancare in comisari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

