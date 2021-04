Stiri pe aceeasi tema

- Ministri ai guvernului cipriot se vor vaccina joi in grup impotriva SARS-CoV-2, pentru a promova vaccinul gigantului farmaceutic AstraZeneca, evitat de compatriotii lor, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al executivului de la Nicosia, informeaza AFP. Acest vaccin este piatra de temelie a campaniei…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, arata ca 95% dintre romanii care erau programati, luni, in prima zi a rapelului cu serul AstraZeneca, au ales sa completeze schema de vaccinare. Gheorghita afirma ca aceste date sunt comparabile cu statisticile privind administrarea…

- Numarul persoanelor vaccinate la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Florești va crește începând de sâmbata, 10 aprilie 2021. Astfel, zilnic vor putea fi vaccinate în medie 312 persoane. În centrul de vaccinare…

- Președinția portugheza a Consiliului Uniunii Europene a convocat pentru miercuri dupa-amiaza o reuniune extraordinara a miniștrilor sanatații din statele UE pentru a analiza decizia Agenției Europene a...

- „Sa clarificam, pentru ca putem crea confuzii. Este vorba despre reacții adverse. Eu m-am vaccinat cu pfizer și am stat in pat trei zile. Am avut reacții puternice și mi s-a parut normal. Le-am avut, s-au incadrat in cele normale: durere de cap...”, a spus Miron Mitrea in emisiunea Culisele puterii.Fostul…

- Prefectura Cluj anunța ca de miercuri, 10 februarie, funcționeaza in județul Cluj 10 fluxuri noi de vaccinare in județul Cluj.”Incepand de astazi, 10 februarie, in județul Cluj vor fi operaționale alte 10 fluxuri de vaccinare impotriva COVID-19, pentru imunizarea cu vaccinul de la AstraZeneca. Acestea…

- Campania TVR de intrebari si raspunsuri legate de imunizare va explica astazi cum functioneaza vaccinul cu vector viral nereplicativ, precum cel dezvoltat de AstraZeneca. A raspuns intrebarilor noastre Catalin Tucureanu, cercetator la Institutul Cantacuzino.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra Zeneca.…