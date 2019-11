Cipru: Secretarul general al ONU are în vedere lansarea unor…

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca a acceptat sa actioneze in vederea unei noi serii de discutii informale cu liderii Ciprului, dupa o reuniune la Berlin cu privire la sorta insulei divizate, noteaza AFP.



Partile prezente au recunoscut in cursul acestei reuniuni ca orice discutie va trebui "sa fie diferita".



In capitala Germaniei, Antonio Guterres s-a intalnit cu presedintele cipriot-grec, Nicos Anastasiades, si cu liderul cipriot-turc, Mustafa Akinci, pentru intrevederi "informale, trilaterale" care au dat speranta unui nou elan pentru a relansa…