- Sergiu Bejan abordeaza competiția continentala cu gandul ca s-a pregatit bine alaturi de coechipierul Marius Cozmiuc și ca va da totul pe apa Maine vor incepe la Bled Campionatele Europene, intaia competiție importanta din calendarul unui an care va avea pe final obiectivul suprem: Mondialele, care…

- Clasare pe podium pentru tenismenul Cezar Papoe la ediția din acest an a Campionatului Național Individual U18. Sportivul clubului nostru s-a clasat pe locul III, alaturi de Maria Alessia Șerbanescu (AS Tenis Club București), in proba de dublu mixt. Aventura celor doi sportivi la Campionatul Național…

- David Popovici a caștigat in aceasta seara proba de 100 de metri fluture, la Campionatul Național de Inot. Este o proba cu care sportivul nu este obișnuit și recunoaște ca a fost „foarte greu”.

- David Popovici a mai cucerit o medalie de aur la Campionatele Naționale de Natație gazduite la Otopeni. Vineri, Popovici s-a clasat pe primul loc in proba de 400 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni, inregistrand un timp de 3:51.18. Pe locul secund s-a clasat Vlad Ștefan…

- Sportivul roman Florin Mirica s-a clasat pe locul 16 in proba individuala de spada a juniorilor, vineri, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Plovdiv (Bulgaria).Mirica a fost invins in optimile de finala de finlandezul Marko Kuhta, cu 15-11, informeaza Agerpres. Fii…

- Perechea romano-croata Victor Vlad Cornea/Franko Skugor a castigat proba de dublu a turneului challenger de la Sanremo (Italia), dotat cu premii totale de 145.000 de euro, sambata, dupa 6-2, 6-3 cu perechea sarbo-braziliana Nikola Cacic/Marcelo Demoliner, potrivit Agepres.Cornea si Skugor s-au impus…

- Vineri, au debutat la Tallinn, in Estonia, Campionatele Europene de aer comprimat 10 metri (7-12 martie). Proba care ar putea aduce primul sportiv calificat al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 va avea loc sambata, atunci cand Laura Ilie, dubla campioana europeana, in 2019 și 2020,…

- Sarbul Novak Djokovic trece printr-una dintre cele mai faste perioade ale carierei. Lider mondial absolut in istoria tenisului, Djokovic a mai enunțat un obiectiv major in cariera. Novak Djokovic nu are o medalie de aur la Jocurile Olimpice, spre deosebire de marii sai rivali. Nadal are doua medalii…