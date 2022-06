Transportul auto individual genereaza foarte multe costuri si externalitati, a declarat Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care considera ca solutia pentru un transport eficient in orase este reprezentata de transportul in comun – curat si la timp. „Viziunea pe care o am eu dupa patru ani de Consiliu General si aproape doi ani de primar: imi doresc un oras pentru oameni, in special. Strazi animate de copii si de oameni care se plimba linistiti. Problema este ca auto individual genereaza foarte multe costuri si externalitati. Daca parchezi o masina ieftina pe un trotuar, asta nu inseamna ca…