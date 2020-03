Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii conducerii filialei iesene a Partidului National Liberal sustin, prin intermediul unui comunicat de presa, ca nu inteleg protestul din cursul diminetii de miercuri prin care doi dintre membrii de partid isi aratau nemultumirea ca primarul Mihai Chirica le-ar putea fi coleg, intrucat…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, intrebat fiind daca isi doreste sa intre in PNL, ca "daca ne dam mana pentru Iasi, atunci pot fi prietenii mei“ si ca nu exclude niciun fel de parteneriat cu liberalii. "Eu imi doresc sa am un proiect puternic pentru Iasi, e visul iesenilor. Este momentul…

- Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca va decide in viitorul apropiat daca va candida pentru un nou mandat ca independent sau din partea unui partid, precizand ca "toti cei care inteleg ca sprijinul acordat Moldovei inseamna dezvoltarea Romaniei ii vor fi parteneri“. El a spus ca Moldova…

- Monica Anisie (ministru), la Sectorul 2, dupa Burduja, (secretar de Stat),la Sectorul 1 Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a fost „aleasa” duminica seara presedinte al filialei Sector 2 a Partidului Național Liberal. Monica Anisie a fost presedinte interimar la aceasta filiala incepand din luna iulie…

- Edilul – șef al Iașului a catalogat discuția de la Ministerul Mediului drept „prima intalnire serioasa din ultimii ani” pe tema poluarii. „Am finalizat intalnirea de la Ministerul Mediului impreuna cu toți cei implicați, atat autoritați locale, cat și centrale. Este prima intalnire serioasa la Ministerul…

- Propunere legislativa: Inmatricularea mașinilor cu norma de poluare sub Euro 4 ar putea fi interzisa in Romania Un proiect legislativ care prevede ca niciun vehicul care are o norma de poluare sub Euro 4 sa nu mai poata fi inmatriculat in Romania a fost elaborat de primarul municipiului Iasi, Mihai…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, vineri, ca va supune dezbaterii publice un proiect de hotarare privind interzicerea folosirii petardelor in municipiu. Edilul a declarat ca va cere consilierilor locali sa aprobe interzicerea vanzarii si utilizarii petardelor pe raza municipiului Iasi, si…

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.