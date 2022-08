Stiri pe aceeasi tema

- Zona Moldova este cea care si-a conservat cel mai bine traditiile in ce priveste ritualul organizarii petrecerii de nunta. Asta nu inseamna ca noile obiceiuri matrimoniale nu au patruns si aici.

- Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, verniseaza joi, 23 iunie, de la ora 15:00, expoziția temporara “Identitate romaneasca – obiceiuri de nunta din Maramureș”. ”Demersul expozițional face…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, verniseaza joi, 23 iunie 2022, de la ora 15:00, la Muzeul Satului Bucovinean, expoziția Identitate romaneasca – obiceiuri de nunta din Maramureș. Demersul expozițional face parte din programul de…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, verniseaza joi, 23 iunie 2022, de la ora 15:00, la Muzeul Satului Bucovinean, expoziția Identitate romaneasca – obiceiuri de nunta din Maramureș.Demersul expozițional face parte din ...

- Betty Blue, fiica lui Florin Salam, a straluicit la nunta tatalui sau in doua rochii superbe. Tanara a imbracat o rochie scurta și alba in prima parte a zilei, iar seara a apelat la o ținuta eleganta și mulata pe corp. Iata cat de bine a aratat artista.

- Nunta in sportul romanesc! Doi tineri sportivi și-au unit destinele, marți, incununand o relație ce dura de patru ani. E vorba de proaspata campioana naționala la handbal cu Rapid, Sorina Tirca (23 de ani) și fotbalistul de la MTK Budapeste, Gicu Grozav (31 de ani). Ei s-au cununat civil la Primaria…

- Sezonul evenimentelor bate la ușa! Mulți tineri au dorit sa iși uneasca destinele in perioada care a trecut, insa pandemia de coronavirus le-a cam pus bețe in roate. In vara aceasta vor avea loc mult mai multe evenimente decat in anii trecuți și daca va intrebați cat mai este darul la o nunta in 2022,…