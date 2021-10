Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce miercuri s-a aflat ca Guvernul propus de Dacian Cioloș, premierul desemnat de catre șeful statului, in urma primei runde de consultari de la Cotroceni, nu a obținut increderea Legislativului, s-a aflat ca peste doar o zi urmeaza noi discuții la sediul Președinției. Și anume ca primul om in stat…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a facut un apel, marti, la parlamentari sa voteze in favoarea Cabinetului pe care l-a propus, mentionand ca acesta ofera solutii. „Fac un apel catre parlamentari sa treaca peste orgolii politice si sa voteze acest Guvern maine dimineata, pentru ca, in situatia in care…

- Premierul desemnat pentru formarea guvernului a facut un apel la parlamentari sa ”depașeasca logica de partid” și sa își revina ”în al 12-lea ceas” și sa voteze miercuri guvernul propus deoarece, crede Cioloș, sunt singurii care au venit cu soluții și își asuma…

- Cine iși imagineaza ca atit Florin Cițu, cit și Dacian Cioloș ar face ceva de capul lor, fara sa primeasca „ordin” de la Cotroceni, deci din „padure”, este naiv rau de tot. Il vedeți dumneavoastra pe Florin Cițu sa-l refuze vehement pe cel desemnat de Iohannis sa formeze guvernul daca acest circ n-ar…

- Premierul desemnat, liderul USR Dacian Ciolos, a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propua pana la incepurtul saptamanii vitoare un Guvern in Parlament. "Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite", a afirmat Ciolos. Dacian Ciolos a spus ca, din momentul in care a venit…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu se declarata susprins de desemnarea lui Dacian Cioloș drept premier de catre președintele Iohannis. Intr-un editorial semnat in Republica , el subliniaza ca nominalizarea a suferit o „umilința suprema” pentru PNL, dar pentru Cioloș poate fi „o treapta care sa se rupa…

- Ideea unui Guvern minoritar este taxata drept „nastrușnica” de președintele USR, Dacian Cioloș. Acesta spune ca USR vrea alianța cu PNL, dar pe baze solide. Intervievat de RFI, Dacian Cioloș a spus ca USR nu va susține un Guvern minoritar. „In nici o condiție. Un Guvern minoritar nu vedem cum ar putea…

- „Dan Vilceanu ca premier va continua distrugerea Romaniei, inceputa de predecesorul sau, Florin Cițu. O sa reușim și mai departe. Problema noastra este ca avem doar 10% din ponderea Parlamentului. Demiterea lui Cițu este o alianța punctuala, poate și alegerea noului premier, alaturi de USR și PSD. Noi…