- Copresedintele USR PLUS Dan Barna le-a propus, marti, liderilor PNL si UDMR, Ludovic Orban si Kelemen Hunor, pentru deblocarea negocierilor privind coalitia de guvernare, sa ocupe toti trei functii de vicepremieri in viitorul Cabinet, iar pentru sefia Camerei Deputatilor sa candideze Catalin Drula…

- La negocierile politice fiecare formațiune și-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea și funcționarea coaliției, se arata într-un comunicat comun semnat de Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, dupa prima runda de negocieri pentru formarea guvernului. Liderii…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…