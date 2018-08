Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la raspandirea și simptomele pestei porcine africane Primaria Municipiului Campia Turzii aduce la cunoștința tuturor cetațenilor interesați, dar in special crescatorilor de porcine principalele manifestari și simptome ale Pestei

- Secretarul de stat, Raed Arafat și președintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, au explicat, dupa Comitetul de Urgența care a avut loc la Guvern ca s-a adoptat un plan suplimentar de acțiuni pentru prevenirea pestei porcine.”In cadrul acestui Comitet a fost aprobat planul suplimentar de…

- Semnalarea prezentei in cateva localitati din tara a virusului pestei porcine africane a determinat Guvernul sa ia o serie de masuri de prevenire a extinderii acestei boli deosebit de periculoase. Intre masurile adoptate se numara si instituirea controlului privind prezenta mistretilor in zonele in…

- Prefectura Timis a informat toate autoritațile locale din județ despre faptul ca pesta porcina africana are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei, cu extindere continua, pana in prezent fiind afectate zonele judetelor Bihor – Salaj – Satu Mare si Tulcea – Constanta – Braila – Ialomita.…

- Epidemia de pesta pocina din ultima perioada afecteaza afacerile fermierilor, care sunt nevoiti sa sacrifice mii de animale. Peste 3.000 de porci au fost sacrificati in judetul Braila din cauza virusului, iar autoritatile au anuntat ca eutanasierea animalelor va continua zilele urmatoare.

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...

- Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Virusul acestei boli nu se transmite la om și nu afecteaza omul. Dar in cazul animalelor, pentru aceasta boala nu exista vaccin, nici tratament,…

- Zeci de focare de pesta porcina africana au fost inregistrate in ultima perioada in judetul Tulcea, iar autoritatile din intreaga tara iau masuri pentru a evita raspandirea bolii. Virusul pestei porcine africane provoaca mortalitate in 100% din cazuri, iar aceasta ...